Le cause sono ancora in corso di accertamento

Poco fa i carabinieri della stazione parco di Torre del Greco sono intervenuti per un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, all’interno del parco nazionale del Vesuvio. Le fiamme stanno interessando la macchia mediterranea presente e diverse sterpaglie. Sono in corso le operazioni di spegnimento con gli elicotteri della protezione civile nazionale e della regione Campania.

