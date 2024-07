L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è morto nell'impatto

Ancora un incidente mortale oggi in Molise. È avvenuto intorno alle 19 sulla Statale 158, in territorio di Colli a Volturno, Isernia, al km 28. Un uomo di 50 anni ha perso il controllo dello scooter mentre percorreva la strada, finendo contro un guardrail e morendo nell’impatto. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Anche i Vigili del Fuoco di Isernia e le forze dell’ordine sono intervenuti per i rilievi del caso e per indagare sulla dinamica dell’incidente. La strada, estremamente trafficata per il rientro dal weekend, ha subito gravi disagi alla viabilità. Domenica drammatica in Molise, dove oggi si registrano due morti: il primo incidente è avvenuto sulla Bifernina in mattinata, durante un frontale tra due auto costato la vita a un 56enne, e in serata il motociclista a Colli a Volturno, che ha impattato contro la barriera per cause in corso di accertamento.

