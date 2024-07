Il video registrato da alcune telecamere di sicurezza ha ripreso il momento in cui è morta Caterina Ciurleo

Un video di pochi secondi ha ripreso l’agguato in cui, lo scorso 23 maggio, è morta Caterina Ciurleo, un’anziana di 81 anni uccisa in uno scontro a fuoco tra bande rivali a Roma. Per l’omicidio, avvenuto in zona Ponte di Nona, periferia Est della Capitale, sono state arrestate due persone: un ventiquattrenne di origini rumene e di un ventitreenne di origini peruviane. Nelle immagini acquisite dagli inquirenti, si vede una Fiat 500 rossa percorrere contromano un tratto della carreggiata su cui viaggiava la vittima (a bordo di una Smart) con l’obiettivo di colpire una terza auto (una Volkswagen) al cui interno c’erano alcuni presunti rivali. L’auto della donna si è trovata, di fatto, in mezzo al fuoco incrociato dei criminali. Colpita da un proiettile calibro 9, Ciurleo è morta al Policlinico Tor Vergata la mattina successiva.

