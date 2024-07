La denuncia pubblica con una lettere inviata al presidente Luca Rolandi

Allusioni e molestie sessuali dai colleghi. La denuncia arriva da quattro consigliere della Circoscrizione 2 della città di Torino che hanno lanciato l’allarme con una lettere inviata al presidente Luca Rolandi. “Noi consigliere donne ci troviamo, nostro malgrado, vittime di comportamenti oltremodo sconvenienti e discriminatori – si legge nella lettera scritta da Rita Grimaudo (M5S), Anastasia Guarna (Pd), Sara Russo (Pd), Elena Variara (Sinistra ecologista) – Siamo state infatti oggetto di inopportune allusioni di natura sessuale, commenti svilenti la nostra capacità intellettiva e osservazioni indecorose sul nostro abbigliamento. Tale condotta è a dir poco riprovevole e assolutamente inaccettabile ovunque avvenga ma ancor più in un contesto istituzionale”. “Ci preme anche sottolineare – aggiungono le consigliere – che tali atti deprecabili sono perpetrati da un ristretto numero di consiglieri uomini e non dalla totalità dei nostri colleghi di sesso maschile. Questa precisazione, tuttavia, non attenua in alcun modo la gravità della situazione”. Sulla questione è intervenuta anche Alice Ravinale, Consigliera Comunale e Capogruppo a Torino per Sinistra Ecologista: “Qualunque donna, in qualunque contesto lavori, sa che questo è quello che capita a tante e tante di noi”.

