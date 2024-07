Immagini di repertorio

Trenta i turisti a bordo al momento del guasto

La funivia che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo, a Cortina, in provincia di Belluno, si è sganciata la scorsa domenica per un guasto. Secondo quanto riferisce il Corriere delle Alpi, a bordo, in quel momento vi erano circa 30 turisti, nessuno dei quali ha riportato ferite. La cabina si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza dando la sensazione di caduta nel vuoto e facendo temere il peggio ai passeggeri.

