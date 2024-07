Dovranno rispondere di omicidio colposo e naufragio colposo. Pm: se fossero stati diligenti si sarebbe evitata la strage

La procura di Crotone ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini alle sei persone sotto inchiesta per il presunto ritardo dei soccorsi in occasione del naufragio di migranti al largo di Cutro in Calabria del 26 febbraio 2023, in cui 98 persone persero la vita. Gli indagati, appartenenti alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza, dovranno rispondere di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo: si tratta di Giuseppe Grillo, capo turno della sala operativa del Comando provinciale della Guardia di Finanza e del Roan di Vibo Valentia; Alberto Lippolis, comandante Roan di Vibo Valentia (reparto investito dell’operazione di monitoraggio e intercetto del caicco ‘Summer Love’); Antonino Lopresti, ufficiale in comando tattico presso il Roan di Vibo Valentia; Nicolino Vardaro, comandante Gruppo aeronavale di Taranto, ufficiale di comando e controllo tattico; Francesca Perfido, ufficiale di ispezione in servizio presso l’Imrcc di Roma e Nicola Nania, ufficiale di ispezione in servizio la notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 a Reggio Calabria.

Pm: indagati non hanno tenuto comportamenti diligenti

Nell’avviso di conclusione indagini, che LaPresse ha visionato, il procuratore Giuseppe Capoccia scrive che se i comportamenti dei sei indagati fossero stati “diligentemente tenuti avrebbero certamente determinato l’impiego di assetti della Guardia Costiera per l’intercetto del natante, sicuramente idonei a navigare in sicurezza”, “impedendo in tal modo che il caicco fosse incautamente diretto dagli scafisti verso la spiaggia di Steccato di Cutro e, in prossimità, si sgretolasse urtando contro una ‘secca’ a seguito di una manovra imperita del timoniere, così non impedendo l’affondamento del natante e la conseguente morte di almeno 98 persone, decedute tutte per annegamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata