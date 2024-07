Disagi in particolare a Citara con ripercussioni sul traffico

Disagi e allagamenti a Ischia per un temporale che si è abbattuto sull’isola nella tarda mattinata di lunedì. La forte pioggia ha causato allagamenti in particolare a Citara, nel comune di Forio, nei pressi dei giardini Poseidon, con pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Situazione più tranquilla tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme, dove non si sono registrate situazioni di particolare criticità. La preoccupazione maggiore era legata alla formazione di diverse trombe d’aria che sono state avvistate in mare al largo dell’isola e le cui immagini hanno trovato rapida diffusione sui social network; fortunatamente le trombe d’aria non si sono avvicinate all’isola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata