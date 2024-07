Il presidente di turno Costa: "Quanto accaduto impone chiarezza, tragedia inaccettabile"

Un minuto di silenzio è stato osservato alla Camera in ricordo delle vittime del crollo alla Vela celeste di Scampia. Il presidente di turno Sergio Costa ha rivolto un pensiero alle vittime e a tutte le persone evacuate dagli appartamenti. “L’auspicio è che in tempi molto ravvicinati queste persone possano rientrare nelle loro abitazioni – ha detto -. Sarà naturalmente compito della magistratura approfondire quali siano state le cause dell’accaduto e in tal senso auspico che venga fatta al più presto chiarezza anche individuando i responsabili di questa tragedia che ritengo inaccettabile. Quanto accaduto impone comunque a tutte le istituzioni di mettere ancora di più al centro dell’attenzione il tema del degrado urbano e della sicurezza delle abitazioni, adottando ogni iniziativa per evitare che tragedie come quella di Scampia si possano mai ripetere. Esprimo a nome dell’intera assemblea e mio personale profondo cordoglio e sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. E un augurio di pronta guarigione ai feriti che risultano ancora ricoverati negli ospedali della città. Con un particolare riguardo e premura nei confronti dei fanciulli coinvolti nel crollo”.

