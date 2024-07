Il presidente di turno Costa: "Quanto accaduto impone chiarezza, tragedia inaccettabile"

Parlano i residenti della Vela Celeste a Scampia, a Napoli, dove, nella tarda serata di lunedì, il cedimento di ballatoio ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 13. “Rabbia e tanto dolore” dice una donna, “L’aiuto qua ci vuole per forza, nessuna vela è agibile, non è mai stata fatta alcuna manutenzione” afferma un’altra residente. “Oggi lo Stato è presente solo perché a Scampia ci sono stati dei morti. Io vivo qui da 17 anni e, dopo alcuni controlli dei vigili, non si è presentato più nessuno” racconta un testimone.

