Il segretario di +Europa a margine dell’Assemblea nazionale a Roma

Un giornalista de La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito a Torino da alcuni militanti di Casa Pound. “Un fatto gravissimo. Esprimiamo tutta la solidarietà al giornalista aggredito e anche tutta la nostra condanna politica”, ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine dell’Assemblea nazionale a Roma. “È il segno e la manifestazione di un clima pesante che c’è nel nostro Paese e crediamo che anche dal governo debbano arrivare parole di condanna ferme come non sono arrivate per episodi precedenti legati a manifestazioni neofasciste e anche un’attenzione particolare da parte delle forze dell’ordine”.

