I passeggeri bloccati intasano biglietterie e info point in cerca di soluzioni per i loro spostamenti

Mentre gli aeroporti di tutto il mondo sono in tilt per via del crash dei sistemi Microsoft, in Italia la linea Alta Velocità dei treni ha subìto un guasto che sta causando ritardi, cancellazioni e disagi agli utenti. In particolare, alla stazione di Roma Termini si registrano sia la soppressione di alcuni treni che ritardi fino a 140 minuti. Come conseguenza, migliaia di viaggiatori sono ora bloccati presso la stazione centrale di Roma, intasando biglietterie e info point in cerca di soluzioni alternative per i propri spostamenti. Secondo gli avvisi della stazione, il problema tecnico sarebbe stato causato da un guasto a un treno sulla tratta tra Firenze e Rovezzano.

