L'assassino della 17enne uccisa nel quartiere Primavalle è stato condannato oggi a vent'anni

Con questa sentenza “riusciamo oggi a dare giustizia a Michelle“. E’ il commento di Daniela Bertoneri, madre di Michelle Causo ragazza di 17 anni assassinata lo scorso anno nel quartiere Primavalle a Roma dopo la sentenza emessa dal tribunale dei minori. Una sentenza che condanna l’omicida, coetaneo cingalese, oggi nel carcere di Treviso, a vent’anni confermando la richiesta del pm. “Quell’assassino ha parlato in aula leggendo due righe scritte da altri – commenta il padre di Michelle, Gianluca Causo – non si è mai pentito, non l’ho visto mai disperato per quello che ha fatto. Ora è giusto che paghi – ha aggiunto – e per la prima volta dico a tutti i ragazzi: se sbagliate da oggi pagherete”.

