Il ragazzo, oggi 18enne, si disfò poi del cadavere abbandonandolo dentro un carrello della spesa

I giudici del tribunale per i minorenni di Roma hanno condannato a 20 anni di carcere il ragazzo, oggi 18enne, di origini cingalesi che il 28 giugno del 2023, in un appartamento nel quartiere romano di Primavalle uccise Michelle Causo e poi si disfò del cadavere abbandonandolo dentro un carrello della spesa, davanti ad alcuni cassonetti per i rifiuti. Il pm della procura per i minorenni di Roma aveva sollecitato per l’allora 17enne una condanna a 30 anni, che per la scelta del rito abbreviato scendono a 20 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata