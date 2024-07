Il boss si sarebbe recato nella capitale per essere sottoposto ad alcune visite oncologiche

Antonio Nicoletti, figlio di Enrico, l’ex cassiere della banda della Magliana avrebbe favorito, secondo quanto è riportato nell’informativa dell’inchiesta ‘Assedio’ della DDA di Roma che l’agenzia LaPresse ha visionato, la latitanza romana del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Il boss deceduto nel reparto detentivo dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, pochi mesi dopo la cattura, avvenuta da parte dei carabinieri del Ros, dopo 30 anni di superlatitanza, si sarebbe recato a Roma, per essere sottoposto ad alcune visite oncologiche in un ospedale della Capitale. Nicoletti Jr.in una intercettazione ambientale di una conversazione tra più interlocutori, tra cui un ex giocatore di calcio captata a luglio del 2018 dagli investigatori del centro operativo della Dia di Roma diceva: “Oh, ma ti ricordi quel giorno con chi mi sono incontrato io? .. Ma te lo ricordi o no?.. con quello la.. Io mi ci sono incontrato… proprio con lui personalmente. Oh, dentro ad un ospedale sei mesi fa..”. Antonio Nicoletti, in quella circostanza si offrì di mediare con la società Trapani Calcio, per far ottenere all’amico calciatore un posto da allenatore. Massimo invece, l’altro figlio dell’ex cassiere della banda della Magliana Enrico, definisce il fratello Antonio che si era interessato ad una vicenda sanitaria: “più potente del Ministro della sanità”.

