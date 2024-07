Immagine di repertorio

La piccola è stata ritrovata sotto un pontile a 2 metri sott'acqua

Una bambina di 7 anni è morta annegata in un lago a Caraglio, nel cuneese. Era scomparsa questo pomeriggio mentre era in un bioparco di Caraglio. È stata trovata dai sommozzatori dei vigili del fuoco in un laghetto dell’area verde. Sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Cuneo cuneo e sommozzatori ed elicottero del nucleo di Torino. La piccola è stata ritrovata sotto un pontile a 2 metri sott’acqua. Oggi alle 16 erano partite le ricerche.

