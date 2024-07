Lo smaltimento avveniva mediante lo sversamento nel fiume Calore

In provincia di Salerno, a Roccadaspiede, sono in corso i sopralluoghi in un’azienda zootecnica per l’allevamento di suini, già posta sotto sequestro per illecita gestione dei rifiuti liquidi provenienti dalle attività che verrebbero smaltiti mediante sversamento nel fiume Calore. Lungo tutta la superficie aziendale e in alcuni terreni limitrofi sono stati recuperati residui di rifiuti speciali industriali costituiti da plastiche, stoffe, scarti delle attività di costruzione e demolizione. Il rinvenimento e sequestro degli ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi è avvenuto da parte del Gruppo dei carabinieri per la tutela ambientale (TASE) di Napoli.

