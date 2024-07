Anna Maria Violi: "Presi di mira con minacce e dei post offensivi"

Anna Maria Violi, sorella di Marco Violi, racconta il dramma che stanno vivendo lei e la sua famiglia a causa di alcuni “hater” che dal 2018 prendono di mira il fratello, animatore e fondatore di alcuni siti dedicati alla Roma: “Io ho appreso subito la notizia perché ho sentito che Marco si era svegliato, c’era la televisione accesa che commentava la notizia dell’attentato a Trump e abbiamo ricollegato subito perché Marco riceveva continuamente messaggi sui suoi account e abbiamo subito capito. L’unico che mi ha contatto è stato un giornalista del New York Post che mi ha mandato una mail nel mio account privato. Gli ho spiegato la situazione e gli ho fatto capire che stava andando incontro ad un errore. Mi ha scritto per le 2 di notte. Ho avvisato mio fratello dicendogli che ero stata contattata da giornalisti americani”.

“Siamo stati presi di mira io e mia madre con minacce e dei post offensivi, sono stati presi di mira anche mio padre morto e la mia cagnolina morta. Non si fermano davanti agli affetti, davanti a nulla. Per loro è tutto uno scherzo e tu ci devi stare. È bullismo come alle medie, tu sei la nostra vittima e tu ci devi stare perchè noi ci divertiamo così. Noi una idea ce la siamo fatta ma pensiamo sia nel mondo delle società sportive”, ha concluso la donna.

