Sul caso stanno indagando i carabinieri di Melendugno

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un animatore all’interno di un villaggio turistico salentino dove la giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Lo riporta il Quotidiano di Puglia, che spiega come sul fatto stiano indagando i carabinieri di Melendugno. La famiglia della ragazza, di origine laziale, era ospite da diversi giorni nella struttura turistica. Mercoledì scorso, la 12enne si è presentata in ospedale manifestando sintomi riconducibili al presunto abuso. L’allarme, che ha attivato il protocollo “percorso rosa” è stato fatto scattare dalla mamma e dalla zia della bambina a cui la minore si è rivolta per raccontare la presunta violenza subita da un componente dello staff di animazione della struttura di villeggiatura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata