Non si placa l’ondata di maltempo che oggi ha colpito il nord Italia. In serata Milano è stata investita da una violenta grandinata impegnando una decina di squadre dei vigili del fuoco in vari interventi soprattutto nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo. Gli interventi hanno riguardato soprattutto ascensori bloccati e rami di alberi caduti o pericolanti. Cornaredo e Bareggio sono stati i comuni più colpiti. A Bareggio, in particolare, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a rimuovere i rami d’albero caduti su alcune vetture. Non si segnalano grossi danni a strutture e soprattutto persone coinvolte. Per ora la situazione è in lento ma costante miglioramento.

Recuperato corpo di un uomo nel fiume Adda

Il cadavere di un uomo è stato recuperato questa sera sul fiume Adda, nel comune di Lodi. A individuarlo è stato l’equipaggio del ‘Drago 141’, l’elicottero del reparto volo Lombardia. Il corpo è stato individuato e recuperato con manovra al verricello. La salma è stata messa a disposizione delle autorità.

Esondato il Lago di Como

Il lago di Como è esondato a causa della violenta ondata di maltempo. L’allagamento del Lungo lago ha costretto la polizia locale a modifiche della viabilità. Il lago ha raggiunto livelli record: dall’inizio dell’anno sono entrati oltre 4.000 milioni di metri cubi d’acqua a fronte di un ingresso medio storico di 2.400 milioni (il 170% in più) e in 79 anni di regolazione questo è stato il quarto più piovoso. In tutta la zona del Varesotto gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato soprattutto piante pericolanti e tetti scoperchiati. Nessuna criticità si registra sulle sponde del lago Maggiore, mentre sul lago di Varese, dove si è abbattuta forte pioggia con folate di vento, si sono avute delle esondazioni, poi rientrate.In Veneto, i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto nelle provincie di Belluno e Treviso per danni causati dal maltempo. A Belluno sono 15 gli interventi eseguiti per caduta di alberi, danni d’acqua, copertura di tetti. Interessati i comuni di Rocca Pietore, Auronzo di Cadore, Forno di Zoldo, Selva di Cadore, Feltre, Santo Stefano di Cadore, Tambre, Alano di Piave, Lentiai. A Treviso sono 55 le richieste d’intervento per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni d’acqua in genere. Interessati i comuni di Refrontolo, Vittorio Veneto, Villorba, Spresiano, Carbonera, Colle Umberto, Mareno di Piave, Asolo, Fontanelle, Ormelle, Montebelluna, Arcole, Maserada, Gaiarine, San Pietro di Feletto, Castelfranco, Pieve di Soligo, Oderzo, Povegliano, Cordignano.

Cadavere recuperato nel fiume Volturno

Dalle ore 19:00 di questa sera, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone è impegnata nelle operazioni di recupero di un cadavere avvistato da un pescatore nel fiume Volturno, in un’area impervia ricadente nel comune di Santa Maria la Fossa (Caserta). Il corpo privo di vita è stato visto galleggiare dal pescatore che subito ha dato l’allarme. Sul posto, in supporto alla squadra del distaccamento di Mondragone, è intervenuta con un gommone anche una squadra per il soccorso fluviale proveniente dalla sede centrale del Comando. I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il cadavere, presumibilmente di sesso maschile, hanno provveduto a vincolarlo e a trasportarlo a riva per il prosieguo delle indagini.

