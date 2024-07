Il giovane americano è stato condannato a 11 anni e 4 mesi

Gli avvocati difensori di Natale Gabriele Hjorth, condannato la scorsa settimana alla pena di di 11 anni e 4 mesi, insieme al suo connazionale Elder Lee Finnegan che è stato invece condannato a 15 e 2 mesi per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, hanno presentato al tribunale di sorveglianza di Roma, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, un’istanza con la quale chiedono che al loro assistito vengano concessi gli arresti domiciliari a Fregene, la località balneare in provincia di Roma, dove vive la nonna di Natale. I due cittadini americani, sono stati condannati dalla corte d’Assise d’Appello, durante il processo bis, per l’accusa di ucciso in concorso, con diverse coltellate la notte del 26 luglio nel quartiere Prati, il sottoufficiale dei carabinieri che era impegnato con un suo collega in un’operazione di polizia giudiziaria.

