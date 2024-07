La donna non risponderà dell'accusa di favoreggiamento

La moglie ed il figlio di Giacomo Bozzoli, latitante condannato all’ergastolo e fuggito all’estero, sono rientrati in Italia poco dopo le 14 e in giornata la donna sarà ascoltata in procura. Spiegano fonti giudiziarie all’agenzia LaPresse, che la moglie di Bozzoli, in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo, non risponderà dell’accusa di favoreggiamento. Il rientro dalla Spagna, dove Giacomo è ancora ricercato, è avvenuto in treno.

Giacomo Bozzoli è stato condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario, scomparso dalla sua azienda di Marcheno, in provincia di Brescia, l’8 ottobre 2015.

