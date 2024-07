Al momento non sono state rese note le generalità delle vittime

Incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 3.29, a Casalmaggiore, nel Cremonese: un’auto è stata vista finire nel Po con all’interno delle persone. La vettura è stata recuperata intorno alle 10, ma i due a bordo erano già morti: tra le ipotesi c’è quella del femminicidio-suicidio.

Due morti in auto nel Po, la ricostruzione

Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto. La dinamica sembra abbastanza chiara visto che la zona ha molte telecamere che hanno registrato quanto avvenuto. Verso le 3 di questa notte, una signora, mentre portava fuori il cane, ha visto ha un’auto, una Opel Corsa, sulla strada che costeggia il fiume arrivare ad alta velocità, perdere il controllo e finire sull’argine del fiume senza ribaltarsi. La vettura a quel punto si schianta contro il pontile, perde il paraurti anteriore, si gira come se facesse un testa-coda ed entra in acqua dalla parte posteriore, galleggiando per 4-5 metri prima di iniziare a inabissarsi. Dalle immagini registrate si vede una ragazza che chiede aiuto. Nonostante l’intervento immediato, la corrente troppo forte ha reso complicato l’intervento dei soccorritori: i due sono stati trovati in auto morti con le cinture ancora allacciate. Entrambi sarebbero morti per annegamento. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, tra cui appunto quella del femminicidio-suicidio.

Sopralluoghi a casa vittime nel Riminese, coppia era separata

Sopralluoghi in corso anche a casa dell’uomo e della donna trovati morti nell’auto caduta nel Po a Casalmaggiore, nel Cremonese, nei pressi della discesa dell’attracco dei natanti. Le due vittime, Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, era originari del Cremonese ma residenti entrambi a Sant’Arcangelo di Romagna, nel Riminese. I carabinieri hanno svolto i primi controlli nelle abitazioni dei due che, da quanto si apprende, erano separati e che vivevano nel comune del Riminese. Al momento non sarebbe emerso nulla di particolare. La coppia lascia due figli adolescenti.

