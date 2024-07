La protesta, decisa dopo la morte di un dipendente nel deposito di Tor Vergata, è scattata stamani alle 8:30 e proseguirà fino alle 16:30

A Roma sono chiuse per sciopero le linee A, B/B1, C della metropolitana, così come la ferrotramvia Termini-Centocelle. Lo sciopero dei mezzi pubblici Atac di Roma è stato deciso a seguito della morte di un dipendente dell’azienda dei trasporti pubblici capitolini, avvenuta ieri nel deposito di Tor Vergata. La protesta, scattata stamani alle 8,30, proseguirà fino alle 16,30. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Orsa Trasporti e Usb Lavoro privato, Cgil, Cisl e Uil.

