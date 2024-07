La Procura di Milano si è concentrata su illecite assegnazioni di fondi e appalti pubblici in cambio di denaro e altre utilità

L’imprenditore laziale Ennio De Vellis e l’ufficiale generale dei carabinieri Oreste Liporace sono agli arresti domiciliari. Entrambi sono indagati per i reati di traffico di influenze illecite, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione e turbata libertà degli incanti.

Sono sotto indagine, in stato di libertà, anche altri imprenditori, funzionari e dirigenti pubblici di amministrazioni centrali dello Stato. La Procura della Repubblica di Milano si è concentrata su illecite assegnazioni di fondi e appalti pubblici in cambio di denaro e altre utilità, nonché mediante la concertazione dei soggetti economici fittiziamente partecipanti alle procedure di gara. Sono in corso perquisizioni e acquisizioni di atti in varie province d’Italia.

Generale Liporace sospeso dall’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha sospeso con effetto immediato il generale Oreste Liporace, arrestato nell’ambito di una inchiesta della procura di Milano. Liporace era stato comandante reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri fino al 2021 ed era attualmente il direttore dell’ Istituto Alti Studi della Difesa.

Borse griffate, biglietti per Scala e partite Roma per il generale dei carabinieri

Borse griffate di Louis Vuitton, biglietti per lo stadio alle partite della Roma, soggiorni alle terme con ‘bagno alla greca con Don Perignon Vintage 2009’, un biglietto per il teatro La Scala di Milano. È il prezzo con cui sarebbe avvenuta la presunta corruzione nei confronti del generale di Brigata dei Carabinieri, Oreste Liporace, arrestato nell’ambito di una inchiesta della procura di Milano.

L’alto ufficiale venne proposto nel 2013 durante la giunta del sindaco Ignazio Marino, come comandante dei vigili urbani della Capitale dallo stesso Marino e dalla sua vice capo di gabinetto Rossella Matarazzo.

22 perquisizioni per inchiesta Milano, in corso anche al Mit

Sono 22 le perquisizioni in corso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, all’Avvocatura Generale dello Stato, al Centro Alti Studi Difesa, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonché nei confronti di sette persone giuridiche.

