Contestata l'ipotesi di omicidio doloso per Antonello Lovato. Il 31enne indiano se soccorso si sarebbe salvato

Antonello Lovato, il titolare dell’azienda in cui lavorava Satnam Singh, è stato arrestato. “I militari della Compagnia Carabinieri di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Latina, con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti del titolare dell’azienda per cui lavorava la vittima – Lovato Antonello, il cui nominativo è già stato reso noto dagli organi di informazione – per il delitto di omicidio doloso in danno del lavoratore Satnam Singh”, ha fatto sapere in una nota la Procura di Latina. Il bracciante è morto dissanguato il 19 giugno scorso a Cisterna di Latina dopo che il suo braccio era rimasto incastrato in un macchinario. In seguito all’incidente la vittima era stata abbandonata dal datore di lavoro vicino alla sua abitazione.

Procura Latina: “Se soccorso si sarebbe salvato”

Il 31enne indiano se soccorso si sarebbe salvato. “La consulenza medico legale ha accertato che ove l’indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato”, ha aggiunto la Procura. “Le condizioni del lavoratore dopo l’infortunio sono risultate talmente gravi da rendere evidente la necessità di un tempestivo soccorso. Allo stato deve dunque ritenersi che la decisione di omettere il doveroso soccorso abbia costituito accettazione del rischio dell’evento letale ed abbia integrato la causa che ha direttamente determinato il decesso”. “Le indagini proseguono con riferimento al delitto oggetto di contestazione e ad altri delitti connessi, con riguardo specificamente all’accertamento delle condizioni di lavoro”.

