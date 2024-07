La tragedia è avvenuta a Fasano

FTragedia in una palazzina in via Piave a Fasano (in provincia di Brindisi): una ragazza di 25 anni è morta dopo essere precipitata nel vano dell’ascensore.

Stando a quanto si apprende, la ragazza era al quarto piano e l’ascensore, dopo la richiesta, non è salito, ma è rimasto al primo piano. La giovane ha aperto la porta dell’ascensore ed è caduta. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, i soccorritori del 118. Presenti anche i carabinieri.

