Un imprenditore 55enne è in condizioni disperate

Un tentativo di rapina degenerato in una sparatoria, a Roma, nel quartiere dell’Eur, si è concluso con due feriti fra cui la vittima, un imprenditore di 55 anni, ricoverato in condizioni molto gravi dopo essere stato ferito da un proiettile all’addome sparato dal rapinatore. Il fatto è avvenuto, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, nel parcheggio dell’hotel Novotel di via dell’Oceano Pacifico. Nello scontro a fuoco è rimasto ferito anche il rapinatore, un romano di 47 anni.

Dalla ricostruzione della polizia è emerso che all’imprenditore, ferito gravemente dal rapinatore con un colpo di pistola all’addome, era stato strappato il Rolex che portava al polso, come anche ad una donna che si trovava in sua compagnia, il malvivente ha scippato una catenina d’oro dal collo e un orologio di lusso.

