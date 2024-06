Il rogo è scoppiato in in via Scorticabove 154, non risultano persone ferite

Un incendio nella notte ha devastato un capannone in via Scorticabove 154, a Roma, nella zona di San Basilio. Alle 23.15 circa la Sala Operativa ha inviato personale e mezzi presso la ditta Barone Autotrasporti, per domare le fiamme che hanno coinvolto la struttura: la superficie interessata è di circa 3000 mq, i materiali contenuti all’interno sono di vario genere. Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio sono da accertare.

