Gli attivisti hanno versato vernice rossa sulle scale

Il movimento ‘Bruciamo tutto‘, questa mattina, ha fatto un’azione di disobbedienza civile nonviolenta in Piazza di Spagna, a Roma. Sei attivisti sono arrivati dalla parte alta delle scale. Uno dei manifestanti ha cominciato ad urlare attirando l’attenzione dei tanti turisti presenti e un altra attivista, nel frattempo, ha srotolato lo striscione di ‘Bruciamo Tutto’ e lo striscione con la data del prossimo incontro. Le altre due, hanno versato del colore rosso lavabile a cascata sulle scale. Questa stessa coppia ha poi sparso sulla scalinata fogli di carta con sopra i nomi delle vittime di femminicidio in Italia da Giulia Cecchettin a oggi. Mentre il colore colava giù per le scale, gli attivisti si sporcati le mani spargendo le impronte sui lati della scalinata. Poco dopo sono arrivati le forze dell’ordine che hanno portato via i ragazzi chiudendo la scalinata al pubblico.

