Violenti temporali e grandinate con chicchi grandi come palline da tennis hanno colpito l’area del Fortore molisano. Dopo le abbondanti piogge di ieri, che hanno interessato gran parte della regione, oggi una nuova perturbazione ha portato a grandinate particolarmente intense soprattutto a Larino, in provincia di Campobasso, e nei comuni limitrofi di San Martino in Pensilis e Ururi.

Le grandinate hanno coinvolto sia la zona delle Piane che i raccolti agricoli, causando danni già segnalati da titolari di aziende agricole della zona, alcuni dei quali hanno postato sui social le fotografie dei chicchi di ghiaccio. Sulla Statale 647 Bifernina gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi e a cercare ripari di fortuna sotto le pensiline dei distributori di benzina, a causa dei chicchi di grandine di dimensioni ragguardevoli. Il maltempo ha provocato danni e allagamenti anche al Nord, in particolare in Veneto e in Emilia Romagna.

