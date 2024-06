E' successo durante l'inaugurazione della spiaggia Tiberis, nel quartiere Marconi

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato martedì pomeriggio alla spiaggia Tiberis, allestita nel quartiere Marconi. Durante l’inaugurazione un gruppo di persone, legati al Comitato precari tassisti ha inscenato una protesta chiedendo un incontro al primo cittadino: “Il sindaco ha annunciato 1000 nuove licenze, noi essendo affittuari di licenze avremmo la prelazione sulle nuove licenze – spiega Paolo, animatore del comitato – ma il Comune ha scelto di metterle a pagamento alla modica cifra di 73mila euro. Dico ha scelto perchè avrebbe potuto anche farlo in maniera gratuita. Noi da anni ci sobbarchiamo un affitto che non ci verrà riconosciuto e oltretutto tanti di noi, quasi tutti, non hanno la possibilità di pagare quelle cifre”. Il sindaco, ha ascoltato i manifestanti promettendo un incontro per la prossima settimana “ma – ha precisato – senza recedere dalla decisione della concessione delle licenze a titolo oneroso”.

