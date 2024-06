Parambir Singh ha quasi perso un occhio lavorando nei campi: "Ho chiesto al mio capo di portarmi in ospedale e mi ha detto di no"

A Latina nuova manifestazione contro il caporalato organizzata dalla comunità indiana della città laziale in memoria di Satnam Singh, il bracciante morto in condizioni disumane dopo essere stato abbandonato fuori casa a seguito di un incidente sul lavoro. Alla protesta partecipa anche Parambir Singh, bracciante agricolo che a settembre si è ferito in maniera grave all’occhio mentre lavorava in una serra. “Ho chiesto al mio capo di aiutarmi e portarmi in ospedale. Lui mi ha detto di andarci da solo“, ha raccontato ripercorrendo il giorno dell’infortunio e l’intervento chirurgico che ha subito.

