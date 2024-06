Squadre della Provincia al lavoro per ripristinare la carreggiata

A Ponte Secchia di Cerredolo, nel comune di Toano, nel Reggiano, la Strada Provinciale 19 è stata chiusa a causa del maltempo . Il traffico è stato deviato sulla Strada Provinciale 90 per Cavola poi sulla Strada Provinciale 8 per Toano e Cerredolo, per poi rientrare sulla Strada Provinciale 486R. Lo ha fatto sapere la Provincia di Reggio Emilia, che ha indicato circa due ore come tempo per la riapertura.

