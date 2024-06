Immagini di repertorio

I fatti sono avvenuti in una frazione del Comune di Ameglia

Incidente mortale questa mattina all’interno di un cantiere navale nello spezzino. Un operaio di circa 60 anni è rimasto travolto da una gru mentre effettuava alcune lavorazioni in un cantiere di Fiumaretta, frazione del comune di Ameglia. Sul posto i soccorritori, 118 e automedica: nonostante i tentativi di rianimazione però per l’uomo, vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidare ai carabinieri.

