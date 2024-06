Il 25enne era l'ultimo disperso dopo la piena del fiume del 3 giugno

In un video pubblicato sui suoi profili social, Michele De Sabata, sindaco di Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, conferma che il corpo ritrovato oggi nel fiume Natisone dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco è quello di Cristian Casian Molnar, l’ultimo disperso dopo la piena del fiume del 3 giugno. “Deve essere ancora riconosciuto dal fratello, ma è lui. Grazie di cuore ai pompieri e ai fluviali per il loro intervento. Oggi la comunità ha suonato le campane per il lutto, domani ci sarà lutto cittadino“, afferma il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata