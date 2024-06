Il 25enne era stato travolto lo scorso 3 giugno dalla piena del fiume

Il corpo di un uomo è stato individuato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nelle acque del Natisone, in Friuli Venezia Giulia. Come confermato dal sindaco della città friulana di Premariacco, Michele De Sabata, si tratta di Cristian Casian Molnar, il 25enne ultimo rimasto disperso dopo essere stato travolto lo scorso 3 giugno dalla piena del fiume con le amiche Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni. Il cadavere è stato trovato incastrato fra rami e rocce a circa 500 metri dal ponte romano a Premariacco.

Sindaco Premariacco proclama lutto cittadino

“Abbiamo trovato Cristian. Vi comunico che deve essere ancora riconosciuto dal fratello, ma io ho potuto vedere alcune cose: è lui. Oggi la comunità ha suonato le campane a morte per il lutto, domani ci sarà lutto cittadino a Premariacco”. Così il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, in un video sui social. Il 25enne Cristian Casian Molnar era stato travolto dalle acque del Natisone, in Friuli Venezia Giulia. “Ventitré giorni di angoscia su Premariacco, l’abbiamo ritrovato. Un grazie di cuore ai pompieri e ai fluviali, che mi hanno chiesto di poter intervenire ieri e oggi. Volevano controllare ancora due posti, lo hanno fatto e oggi hanno trovato Cristian. È un momento importante: restituiamo Cristian alla sua famiglia e penso anche alla Romania, che lo sta aspettando. Quell’abbraccio rimarrà per l’umanità. Abbiamo provato 23 giorni di emozioni incredibili”, ha aggiunto.

