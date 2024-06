I malviventi hanno colpito alla testa il 'Divin codino' con il calcio di una pistola e lo hanno chiuso insieme ai suoi parenti in una stanza

Grande paura per Roberto Baggio ieri sera nella sua villa di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. L’ex fantasista della Nazionale è stato aggredito e rapinato da una banda di malviventi che si è introdotta nell’abitazione proprio nei momenti in cui Baggio, con i suoi familiari, stava guardando la partita dell’Italia impegnata contro la Spagna agli Europei.

I banditi hanno colpito alla testa il ‘Divin codino’ con il calcio di una pistola, procurandogli una ferita medicata in pronto soccorso con diversi punti di sutura. Il tentativo di reazione di Roberto Baggio è stato neutralizzato dai ladri – a volto coperto – che lo hanno chiuso in una stanza insieme alla moglie e ai figli. Soltanto dopo quasi un’ora lo storico numero 10 azzurro è riuscito a liberarsi sfondando la porta e ad allertare le forze dell’ordine.

Il bottino è ancora da quantificare, ma secondo una prima ricostruzione i ladri sono riusciti a portar via orologi, gioielli e contanti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Salvini: “Un abbraccio a Baggio, individuare e punire criminali”

“Vergognoso. Un abbraccio a Roberto Baggio e alla sua famiglia. Ho massima fiducia nelle forze dell’ordine: spero che questi criminali vengano individuati al più presto e puniti senza indulgenza“. Così in un post su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la notizia dell’aggressione con rapina nella villa del ‘Divin codino’, ad Altavilla Vicentina, durante Italia-Spagna.

