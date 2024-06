A ritirare la targa la figlia, Stella Di Mare, e la moglie giulia Berdini

“Per essere stato un esempio coerente di vita, senza soluzione di continuità tra passione per il proprio lavoro, svolto con determinazione e grande professionalità ed espresso in tanti servizi e programmi televisivi, e l’amore per la famiglia, con l’espressione di una dolcissima e convinta paternità nata proprio nello svolgimento del suo lavoro. Un esempio per colleghi e nuove generazioni che non può essere dimenticato”. Questa la motivazione con cui il MOIGE (Movimento italiano genitori) ha dedicato a Franco Di Mare, storico giornalista Rai scomparso per una grave malattia poco più di un mese fa, il premio alla carriera ‘ad memoriam’. A ritirare la targa la figlia, Stella Di Mare, e la moglie giulia Berdini.

