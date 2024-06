La costituzionalista parla anche del ddl sull'autonomia: "Conviene alla maggioranza, ma non tiene conto del futuro"

“La traccia sulla Costituzione proposta ai maturandi affronta il tema dell’ambiente che è caro ai ragazzi”. Lo dice a LaPresse la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu, di cui un testo sul valore del patrimonio artistico, culturale e naturale, tratto dalla rivista dell’Associazione italiana costituzionalisti, è stato proposto agli studenti per la prima prova dell’esame di Stato.

“Sono molto legata a quel testo e non mi aspettavo di finire accanto a Rita Levi Montalcini, Pirandello e Ungaretti – afferma – Magari può apparire difficile per alcuni termini che ho utilizzato nella sua stesura, ma è un testo che si interroga sulla bellezza e sulla necessità di vivere una vita piena”. “I ragazzi manifestano per l’ambiente, una risorsa scarsa che va tutelata – spiega – I funzionari del Ministero, tutti di altissimo profilo, hanno puntato agli articoli della Costituzione in cui si affronta la compatibilità del far convivere il patrimonio culturale dell’Italia con la possibilità di uno sviluppo economico sano“.

“Occorre vivere bene – prosegue – nel rispetto di una risorsa scarsa che preoccupa i ragazzi”. Amare e riconoscere la bellezza, dai beni culturali materiali e immateriali alla natura contribuisce “al pieno sviluppo della persona umana“. “Non solo salute fisica e mentale – dice ancora – ma il benessere dato da una vita piena che come persona puoi avere se la bellezza la riconosci e la curi”. “I ragazzi – conclude – si pongono la domanda del senso della vita”.

