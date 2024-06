Emerge dai dati dell'Osservatorio Economico ideato dal Consorzio di Tutela in partnership con Nomisma e Unicredit

La Mozzarella di Bufala DOP è al primo posto tra i formaggi a pasta filata italiani nel gradimento dei consumatori francesi. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Economico sulla Mozzarella di Bufala DOP, strumento ideato dal Consorzio di Tutela in partnership con Nomisma e UniCredit, presentati negli spazi del Next di Paestum. All’iniziativa hanno partecipato Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP; Fabio Benassi, Ricercatore Nomisma e autore dell’indagine sui consumatori in Italia e in Francia e Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.

