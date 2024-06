La protesta di Extinction Rebellion nell'ultimo giorno di G7 in Puglia

Nel giorno del Pride torinese e nell’ultimo giorno di G7 in Puglia, Extinction Rebellion ha dipinto con i colori della bandiera arcobaleno le strisce pedonali davanti al grattacielo della Regione Piemonte. Una protesta – spiegano in una nota “per difendere diritti e clima verso chi li calpesta, mentre il mondo brucia” e per “evidenziare il legame tra la protezione del clima e degli ecosistemi e il diritto di ciascuno a vivere una vita dignitosa”. Vestiti con magliette con i colori dell’arcobaleno e armati di vernice e pennelli, una decina di persone hanno colorato il passaggio pedonale nel piazzale antistante il palazzo.

