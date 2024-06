Era arrivata in via Sestio Menas per coprire la maxi buca che si era aperta a marzo inghiottendo le auto parcheggiate

Continua l’epopea della grossa voragine in via Sestio Menas, nel quartiere Quadraro di Roma, che a marzo si era aperta nel manto stradale facendo sprofondare le auto che vi erano parcheggiate e costringendo all’evacuazione i condomini di un fabbricato antistante la via. Oggi, a circa tre mesi di distanza dall’incidente, è arrivata una betoniera per coprire la maxi buca, ma anche essa è sprofondata sotto l’asfalto quando, al suo passaggio, si è aperta una seconda voragine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata