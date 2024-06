Foto da Instagram

La radio: "Incredulità e sgomento". L'uomo è stato sospeso in via cautelativa da ogni attività

Andrea Piscina, speaker radiofonico di Rtl 102.5, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Lo riporta il Corriere della Sera.

“Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di Rtl 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della Magistratura, in cui Rtl 102.5 ripone piena fiducia”, ha fatto sapere il gruppo in una nota in merito. L’uomo avrebbe adescato i minori sui social con un finto avatar.

