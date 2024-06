Sicurezza ai massimi livelli in Puglia per il giorno di apertura del vertice

Sicurezza ai massimi livelli in Puglia per il giorno di apertura del vertice del G7, che nella giornata inaugurale vede la firma di un accordo sulla proposta degli Stati Uniti di sostenere un prestito di 50 miliardi di dollari all’Ucraina utilizzando i beni russi congelati come garanzia. Fonti diplomatiche hanno confermato che l’accordo è stato raggiunto prima dell’inizio del G7. Papa Francesco sarà il primo pontefice a intervenire al vertice. Il pontefice parlerà dei pericoli dell’intelligenza artificiale, ma dovrebbe anche rinnovare il suo appello per una fine pacifica delle guerre in Ucraina e a Gaza. Il G7 comprende Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

