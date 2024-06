Le squadre dei vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per estinguere l'incendio e mettere in sicurezza l'area

È di una vittima, un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità, il bilancio dell’esplosione di un capannone avvenuta stamani in via Aristotele 22 a Brugherio, in provincia di Monza-Brianza.

L’esplosione ha interessato il capannone dell’azienda di vernici Mega Wilcknes. Sul posto per l’incendio i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme con carabinieri della compagnia di Monza e al personale di Areu 18 giunto con due ambulanze e un’automedica. Non risultano altre persone coinvolte.

L’esplosione è stata seguita da un incendio. Immediatamente dopo l’esplosione, sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Monza e Milano, con l’ausilio di due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un carro soccorso. Le squadre dei vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Per coordinare le operazioni di soccorso, è presente sul luogo il Comandante dei vigili del fuoco di Monza-Brianza, affiancato da un funzionario tecnico.

