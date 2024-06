L'autorità si è espressa a seguito di un reclamo presentato da un partecipante a un concorso pubblico dell’Inps

Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei non vincitori o non ammessi a un concorso è una violazione della privacy. Così si è espresso il Garante a seguito di un reclamo presentato da un partecipante a un concorso pubblico dell’Inps che metteva a disposizione 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale.

Aveva lamentato la pubblicazione, sul sito web dell’Istituto, di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi. I soggetti pubblici, ha ricordato il Garante, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale. Nel quantificare l’importo della sanzione all’Inps in 20mila euro l’Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, nonché l’elevato numero degli interessati e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto, che ha rimosso gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante.

