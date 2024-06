Le salme di Patrizia e Bianca partiranno poi alla volta della Romania dove saranno sepolte

Oggi la camera ardente per le due ragazze morte dopo essere state travolte dalla piena del fiume Natisone in Friuli. Le salme di Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23 anni, accolte nella Casa funeraria di via Calvario a Udine nei pressi del cimitero di San Vito. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 18:30 e domani fino alle 16.

Al termine della funzione, le salme partiranno alla volta della Romania dove verranno celebrati i funerali a Tarna Mare in Transilvania e dove poi saranno sepolte. Proseguono intanto le ricerche del 25enne Cristian Casian Molnar.

