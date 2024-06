Diverse persone sono rimaste ferite sulla A12, in provincia di Livorno. Chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano

Tre persone sono morte e diverse risultano ferite a seguito di in un incidente avvenuto presso il casello autostradale di Rosignano sulla A12, in provincia di Livorno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Livorno sono ancora in corso: tre le vetture coinvolte nello scontro che ha gravemente danneggiato il casello. Autostrade informa sul proprio sito che è chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano.

