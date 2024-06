Ieri il fiume ha restituito i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Il ministro Musumeci chiede una relazione sui soccorsi

Continuano senza sosta le ricerche dell’ultimo disperso, Cristian Casian Molnar, 25 anni, originario della Romania, uno dei tre giovani travolti dalla piena del fiume Natisone a Premariacco, in Friuli, nel pomeriggio dello scorso venerdì.

Ieri il fiume ha restituito i corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e di Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori. Sul posto continuano a lavorare sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia. “Quarto giorno. Sono tutti qui. Non si molla, portiamo a casa Cristian”, scrive sui social il sindaco Michele de Sabata.

Musumeci chiede relazione su soccorsi a prefetto Udine

Intanto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha chiesto al prefetto di Udine una relazione dettagliata sui tempi dei soccorsi svolti dopo l’allarme lanciato dai tre ragazzi.

