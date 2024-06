Quindici manifestanti fermati dalla polizia

Diversi attivisti di Ultima generazione sono stati bloccati a Roma mentre si stavano probabilmente dirigendo verso i Fori Imperiali, dove si tiene la Festa della Repubblica. Le immagini di questo video sono state pubblicate sul profilo Instagram di Ultima generazione. I manifestanti, 15 in tutto, sono stati fermati dalla polizia in vari punti della capitale. Avevano con sé bottiglie contenenti vernice e alcuni lucchetti. Sono stati condotti in Questura per il riconoscimento.

